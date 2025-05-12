دورية للجيش اللبناني تدخل منطقة باب التبانة - طرابلس لملاحقة مطلقي النار العشوائي في الهواء

افادت معلومات بان دورية للجيش اللبناني دخلت منطقة باب التبانة - طرابلس لملاحقة مطلقي النار العشوائي في الهواء، وذلك بعد سقوط قتلى وجرحى باطلاق النار العشوائي.

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