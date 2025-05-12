وزير الدفاع: الجيش سيعمل على ملاحقة مطلقي النار في الهواء وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص

اعلن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى "إن ظاهرة إطلاق النار في الهواء أدت وتؤدي الى سقوط ضحايا وإزهاق أرواح لا ذنب لها إلا أنها واقعة تحت رحمة أمزجة أشخاص غير مسؤولين متفلتين ذوي عقول محدودة تتحكم بها الأنانية والسطحية. وإن ظاهرة إطلاق النار العشوائية تضرب صورة العملية الإنتخابية التي جرت اليوم برعاية الجيش اللبناني والقوى الأمنية مشكورين".

ولفت منسى في بيان، الى إن "هذه الممارسات المؤذية والمضرة بصورة لبنان واستقراره وأمنه وأمان شعبه لا يمكن أن تستمر. كما وأن الجيش سيتعامل بكل حزم مع أي مخالفة، وسيعمل على ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص".