الخارجية القطرية: قطر ومصر تعتبران خطوة حماس بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف لمفاوضات وقف إطلاق النار

اشارت وزارة الخارجية القطرية الى ان قطر ومصر ترحبان بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح الاسير الأميركي عيدان ألكسندر.

ولفتت الخارجية القطرية في بيان، الى اننا نرحب بإعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح الاسير ألكسندر، ونعده بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة. واكدت على الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة لتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة.

وجدد البيان التأكيد على استمرار جهودنا المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الظروف لتهدئة شاملة وصولا إلى إنهاء الحرب.

وكان ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لفت الى ان واشنطن أبلغت إسرائيل نية حماس إطلاق سراح ألكسندر كبادرة حسن نية للأميركيين دون تعويض أو شروط.

كما اعلنت حركة "حماس" بانه "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، والحركة أجرت اتصالات مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية".