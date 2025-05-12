اشار مبعوث واشنطن لشؤون الرهائن الى ان قرار حماس الإفراج عن أميركي في قطاع غزة خطوة إيجابية للأمام، وطالب بالإفراج عن جثامين أربعة أميركيين آخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث البيت الأبيض لشؤون الرهائن: إطلاق حماس سراح مواطن أميركي خطوة إيجابية إلى الأمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.