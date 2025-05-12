مسلّحون قتلوا 23 شخصا في وسط نيجيريا

قتل مسلّحون 23 شخصا في أربع هجمات منفصلة في ولاية بينو في وسط نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول في الصليب الأحمر في أحدث اضطرابات عنفية تشهدها المنطقة.
وقال سكرتير الصليب الأحمر في ولاية بينو أنتوني أباه في تصريح لوكالة فرانس برس "أكدت تقارير ميدانية مقتل 23 شخصا على الأقل في هجمات مختلفة".
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