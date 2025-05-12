ترامب: إعلاني المقبل سيكون من بين الإعلانات الأكثر أهمية وتأثيرًا التي أصدرتها على الإطلاق

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه إعلانه المقبل سيكون من بين الإعلانات الأكثر أهمية وتأثيرًا التي أصدرتها على الإطلاق.

ويأتي ذلك في ظل عدّة ملفات تجري فيها إدارة ترامب المفاوضات، مثل إنهاء الحرب في أوكرانيا والتفاوض التجاري مع الصين والملف النووي الإيراني والحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد البيت الأبيض، بأن "الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في جنيف".

إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع، قوله إنّه تم "التوصل لاتفاق للمضي قدما في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل على العناصر التقنية"، مضيفًا "متفائلون بنتيجة المحادثات مع إيران اليوم ونتطلع إلى اجتماعنا المقبل قريبًا".