LBCI: اصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة أثناء مغادرتها طرابلس بعد التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية

افادت قناة "LBCI"٬ عن "اصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة في فخذها الأيسر أثناء مغادرتها طرابلس بعد التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية واصابتها سطحية".

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