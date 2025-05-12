اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني٬ الى ان "الطقس ربيعي متقلّب، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ابتداءً من مساء يوم غد بسبب اقتراب منخفض جوي من شرق أوروبا".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان "غدا الإثنين غائم جزئياً إجمالاً مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، خاصة على الساحل، وارتفاع في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة تقارب ال ٥٠ كم/س. كما يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة فجراً في الداخل والشمال".

واوضحت ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة تقارب ال ٦٠ كم/س. يتحول الطقس ليلاً إلى غائم، وتتساقط أمطار متفرقة، مع احتمال حدوث برق ورعد".

وذكرت ان "طقس الأربعاء غائم إجمالاً مع درجات حرارة منخفضة، وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة فترة بعد الظهر ، واحتمال حدوث برق ورعد. تشتدّ سرعة الرياح وتلامس ال٦٠ كلم/س شمالاً"٬ مضيفة ان "طقس الخميس غائم إلى غائم جزئياً، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع تساقط أمطار خفيفة فجراً. يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار، ويتحول الطقس إلى قليل الغيوم".