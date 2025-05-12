جريح في انزلاق دراجة نارية على طريق جزين - كفرحونة

انزلقت دراجة نارية كان يقودها (ج. ع.) من مدينة جزين، على طريق جزين - كفرحونة، ما استدعى نقله الى مستشفى جزين، حيث اجريت له الاسعافات الاولية. ونقل بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى لبيب في صيدا.

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