الخير من المنية: الأجهزة الأمنية والعسكرية لن تتهاون في موضوع إطلاق الرصاص

اكد النائب أحمد الخير من المنية٬ ان "الأجهزة الأمنية والعسكرية لن تتهاون في موضوع إطلاق الرصاص"٬ مؤكدا تشدّده في هذا الموضوع٬ متمنيا "الإمتناع عن هذه العادة
واشار في حديث لـmtv الى ان "لدى منطقة المنية خصوصيّة معيّنة ومن الطبيعي أن تكون النتائج متقاربة ولا عوائق في مسار الفرز حتّى الآن".
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