اشار النائب ميشال معوض٬ الى ان "عملياً أصبح هناك مناصفة حقيقية في قضاء زغرتا ونحن ملتزمون مع شركائنا بالبدء بعهد جديد من العمل التنموي والتغيير".

كانت هذه تفاصيل خبر معوض: عملياً أصبح هناك مناصفة حقيقية في قضاء زغرتا ونحن ملتزمون مع شركائنا بالبدء بعهد جديد من العمل التنموي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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