شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل.. إجازة أداء الامتحانات تعد بأجر ولا تنقص الرصيد السنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راعى قانون العمل الجديد حق العمال الذين مازالوا في مراحل التعليم المختلفة وحدد كيفية إجازتهم لأدائهم الامتحانات، وذلك في المادة "136" والتي نصت على الآتى: قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته "136" حيث أكدت على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك: إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا .

وفى كافة الأحوال نصت المادة مادة "127" على الآتى: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.