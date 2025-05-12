شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توافق على موازنة القومي لتنظيم الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم الأحد، الموافقة على مشروع موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للعام المالى 2025/2026.

وقال المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز، أن أهم المستهدفات خلال الفترة القادمة يتمثل فى الترخيص لخدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بما سيوفر سرعات إنترنت أعلى، وزمن استجابة أقل، ما يساهم فى تحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب دعم التطبيقات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى، والمدن الذكية.

وأعلن شمروخ استهداف تحقيق أعلى يرادات فى تاريخ الجهاز بلغت إجمالى إيرادات 18 مليار جنيه بزيادة 35% مما يوكد تحقيق طفرة كبيرة لصالح الموازنه العامة للدولة.

وتابع شمروخ أن المستهدفات شملت المساهمة فى تغطية المراحل الثلاثة لمشروع حياة كريمة لتصل معدلات تغطية خدمات الجيل الرابع للتليفون المحمول 99% من المناطق المأهولة، واستمرار تشغيل منظومة حوكمة التليفون المحمول (IMEI) والتى تساهم فى القضاء على ظاهرة تهريب أجهزة التليفون المحمول واستيفاء مستحقات الدولة، فضلا عن استكمال انشاء المركز الوطنى لعمليات الأمن السيبرانى (National SOC) والمتوقع الانتهاء من تدشينه منتصف العام الجارى.

ولفت شمروخ إلى العمل خلال الفترة القادمة على استكمال إنشاء مركز عمليات شبكات الاتصالات (National Network Operating Center) والعمل على تحقيق الامن السيبرانى وتأمين البنى التحتية الحرجة والمشروعات القومية والمنظومات الذكية بقطاعات الدولة المختلفة بما يدعم حماية الامن القومى المصرى، والتنسيق الدائم مع أجهزة الدولة المصرية لمراجعة كافة قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالاتصالات والبوابات الإلكترونية وهذا إجراء دورى.

ونوه "شمروخ" إلى أن أهم المستهدفات يتمثل فى والتصدى للهجمات الإلكترونية، والتدريب فى هذا الشأن يكون لجميع الفئات العمرية من أول الطلبة فى المدارس بحيث يكون الطفل فى سن 13 و14 سنة مدرب على هذه البرامج، فضلاً عن الجامعات، والتوسع فى تغطية الطرق والمناطق بما يؤدى إلى استمرار زيادة نسبة تغطية الطرق لتصل إلى تغطية 100% من الطرق تامة الإنشاء وتحسين وزيادة تغطية شبكات المحمول والتوسع فى انشاء المحطات الصغيرة وتنفيذ خطوط الألياف الضوئية بالمحافظات.

وأشار شمروخ إلى استهداغ الانتهاء من تنفيذ المتبقى من المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع حياة كريمة بما يودى إلى التغطية بخدمات الجيل الرابع لكافة المناطق المأهولة بالسكان، واستمرار تحسين مؤشرات الجودة سواء من خلال تخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات أو إتاحة تقنيات لاسلكية جديدة لتوفير البنية التحتية لتقديم خدمات الانترنت فى المناطق التى تعانى من ضعف البنية التحتية ورفع مستوى جودة الخدمة فى كافة انحاء الجمهورية.

ومن ضمن المستهدفات، حسبما يؤكد محمد شروخ يتمثل فى دعم التغطية داخل وخارج المبانى بالمناطق الإستراتيجية والمشروعات القومية والمواقع الهامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والموانئ، ودعم انتشار الخدمات الرقمية وهو ما سيكون له أثره الملموس من خلال زيادة عدد المحافظ الالكترونية، وزيادة عدد العمليات المالية التى يقوم بها عملاء هذه المحافظ، وزيادة حجم الحركة الدولية الصوتية، وتعظيم الدور الرقابى الفعال للجهاز من خلال ضبط الأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد وإزالة مقويات الشبكات غير المشروعة والحد من تهريب المكالمات وزيادة نسبة الإفراجات الجمركية لخدمات أجهزة الاتصالات ومحاسبة الشركات عما ترتكبه من المخالفات للحد منها.

وقال شروخ إنه سيتم مواصلة التوسع فى جهود رفع وعى المستخدمين من خلال زيادة قنوات الاتصال لتيسير وسرعة الاستجابة لشكاوى المستخدم، واعداد حملات توعية عن حقوق المستخدمين، والعمل على تعزيز الريادة الدولية لمصر وذلك على كافة مؤشرات الأداء التنظيمى المعتمدة من الإتحاد الدولى، ومؤخرا أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام 2024 والذى شهد تقدم ترتيب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر 39 مركزًا ليصبح فى المركز الـ 6 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنًة بالمركز الـ 45 فى عام 2023.