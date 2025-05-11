الخارجية الأمريكية: زيارة ترمب للسعودية ستركز على الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة

وقالت الخارجية الأمريكية، إن زيارة ترمب إلى المنطقة تظهر الأهمية التي توليها أمريكا لعلاقاتها الإستراتيجية مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط، في حين ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري أن قادة دول الخليج سيعقدون قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يزور الرياض، وطبقًا للموقع فإن ترمب أثناء اجتماعه بالقادة سيطرح رؤية بلاده للانخراط في شؤون الشرق الأوسط، فضلًا عن إيضاح أولويات سياسته في المنطقة ذاتها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه دعوات لقادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية الأمريكية في العاصمة الرياض، التي تأتي ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية وقطر والإمارات في الأسبوع الجاري.
ومن المتوقع أن تشمل القمة ملفات أمنية وتجارية حساسة، تتضمن صفقات محتملة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
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