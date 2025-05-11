منشقو الحوثي يفضحون الخرافات

كشفت شهادات منشقين عن ميليشيا الحوثي أن المفاتيح الحديدية التي رُبطت بأذرع مقاتلي الجماعة بدعوى أنها «مفاتيح الجنة»، والأحجبة التي زُعِم أنها تقي من القتل، أصبحت اليوم مرمية في الوديان وسفوح الجبال وقد أكلها الصدأ وتمزّقت بفعل تقلبات الطقس، في مشهد قالوا إنه يجسد «نهاية الخديعة التي وقع فيها آلاف المقاتلين المغرر بهم».

رموز الوهم

أفاد مصدر محلي في صنعاء بأن المفاتيح الحديدية والأحجبة الجلدية التي كانت توزع على مقاتلي الحوثيين قبل توجههم للجبهات كـ«رموز عقائدية» تتناثر اليوم وسط الجثث والأشلاء، بعدما انكشفت كذبة أنها تحميهم من الموت أو تفتح لهم أبواب الجنة. وأوضح أن الجماعة كانت تطلق على تلك الأحجبة «الحروز الأنصارية»، وتروج لكونها تقي من الطيران وتخفي المقاتل عن أعين العدو. دعاية الموت والضلال

أكد المصدر أن هذه الممارسات تندرج ضمن منظومة تضليل استخدمتها الميليشيا منذ سقوط صنعاء لتكريس الولاء الأعمى واستغلال الجهل الديني، مشيرًا إلى أن كل مقاتل كان يُزوّد بمفتاح حديدي يربط في يده اليمنى، مع حجاب يوضع على عضده بوصفه «حرزًا يحصّنه من الإصابة»، في تناقض عقائدي واضح.

إرث الخرافة

بحسب المصدر، فإن عبد الملك الحوثي يسير على نهج والده بدر الدين في استخدام الخرافة كوسيلة للسيطرة على الأتباع عبر مجالس مغلقة وملازم مذهبية تُكرّس الطاعة وتُقدّس الزعيم، حتى باتت طاعته واجبة، والقتال تحت رايته عبادة. وأشار إلى أن آلاف الشباب تم استدراجهم بهذه الوسائل، ليقدّموا أرواحهم وممتلكاتهم لمصلحة مشروع لم ينالوا منه شيئًا سوى الموت والتضحية العمياء.