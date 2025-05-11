إغلاق خط تصدير نفط جنوب السودان

ووفقًا لرسالة رسمية صادرة عن الجهات السودانية المختصة، فإن الهجمات، التي وُصفت بأنها «منهجية»، طالت منشآت نفطية ومحطات كهرباء ومستودعات وقود، مما أدى إلى أضرار جسيمة في قدرة السودان على إدارة عمليات التصدير، كما لفتت الرسالة إلى أن الاعتداءات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن المحطات البحرية، ما أعاق عمليات تحميل النفط الخام، وأثار مخاوف من نقص وشيك في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل أنظمة النقل.
طائرات مسيرة
وأشارت الرسالة إلى أن الهجمات التي استخدمت فيها طائرات مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع وحلفائها، قد أسفرت عن خسائر فادحة طالت اقتصاد السودان وجنوب السودان على حد سواء، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة التي لحقت بالمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة، وذكّرت الحكومة السودانية بما يقارب 18 شهرًا من الإنتاج المؤجل والتكاليف الباهظة لإعادة تأهيل الحقول وخطوط النقل.
وتُعد هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا في مسار الأزمة الأمنية المستمرة في السودان، وتكشف عن هشاشة الشراكات الاقتصادية بين الخرطوم وجوبا في ظل الصراع المسلح، ويُشار إلى أن جنوب السودان يعتمد بشكل شبه كلي على خط الأنابيب السوداني لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية، ولم تصدر السلطات في جوبا أي بيان رسمي حتى ظهر الأحد بشأن هذا الإجراء.
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