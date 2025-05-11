نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: الجانبان الصيني والأميركي توصلا إلى توافق مهم

أكّد نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، أنّ "محادثات التجارة مع الجانب الأميركي كانت بناءة وأحرزت تقدما جوهرية"، معلنًا أنّ "الجانبَين الصيني والأميركي توصلا إلى توافق مهم".

وأشار إلى "أننا اتخذنا والولايات المتحدة خطوة مهمة لحل الخلافات بالحوار والتشاور".

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض، بأن "الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في جنيف"، وذلك بعد يومين من المحادثات في جنيف بعد الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين.

وكان قد أشار مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كيفن هاسيت الى ان بكين تتوق إلى إعادة ضبط العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وسط مفاوضات جارية لتسوية الحرب التجارية بين البلدين.