ماكرون: ضرورة وقف لإطلاق النار يتيح عقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا الخميس

شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على "ضرورة إعلان وقف لاطلاق النار" يتيح عقد اجتماع بين اوكرانيا وروسيا في اسطنبول هذا الخميس، الامر الذي اقترحه فلاديمير بوتين ووافق عليه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الاليزيه في بيان إن "رئيس الجمهورية شدد على ضرورة وقف لإطلاق النار يسمح بعقد لقاء روسي-أوكراني على اعلى مستوى هذا الخميس"، موضحا أن ماكرون اجرى مباحثات الاحد مع قادة ألمانيا وبريطانيا وبولندا، وكذلك مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس الاوكراني.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "أنني سألتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس المقبل في تركيا".

ولفت، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إلى أنّ "أوكرانيا تنتظر وقف إطلاق النار بشكل كامل بدءا من غد الاثنين من أجل توفير الأساس الضروري للدبلوماسية".

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار، خلال مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام أجنبية في الكرملين بعد انتهاء الفعاليات والاجتماعات على هامش عيد النصر على النازية.

وأكّد الرّئيس الرّوسي "أنّنا ملتزمون بإجراء مفاوضات جادّة مع أوكرانيا هدفها هو القضاء على الأسباب الجذريّة للصراع وإرساء سلام طويل الأمد ودائم"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عمليّات عسكريّة وحرب، ونحن نقترح استئناف المفاوضات الّتي لم نقطعها... ما المانع في ذلك؟ من يريد السّلام حقًّا لا يمكنه إلّا أن يدعمه".