افادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله٬ بأن "الطائرات الاسرائيلية شنت سلسلة غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن". وكان قد هدد الجيش الاسرائيلي بقصف موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف في اليمن. وحثّ جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى "ضرورة اخلائها والابتعاد عنها".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: الطائرات الاسرائيلية تشن سلسلة غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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