مصرف سوريا المركزي اعلن السماح بسحب غير محدود من الحسابات والودائع المغذاة نقدا بعد 7 أيار

اصدر مصرف سوريا المركزي تعميما جديدا يتيح بموجبه السحب غير المحدود من الحسابات الجارية والودائع المغذاة نقدا بعد تاريخ 7 أيار 2025، وذلك بأي عملة وبدون قيود على المبالغ أو الزمن.

وجاء في التعميم، الموجه إلى جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في سوريا، أن "السماح يشمل الحسابات الجارية وحسابات الودائع ذات الآجال المفتوحة بعد 7 أيار، حيث يمكن لأصحابها سحب كامل الأرصدة في أي وقت ودون سقوف محددة".

وألزم المصرف المركزي جميع المصارف المحلية "بإبلاغ العملاء بهذه التسهيلات الجديدة باستخدام كافة وسائل الاتصال الممكنة، بما في ذلك الرسائل النصية والإعلانات".

وحذر التعميم من أن "أي مخالفة لهذه التعليمات ستقابل بجزاءات مالية وإدارية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 26/ 4/5727 لعام 2012".