بزشكيان: لم ولن نسعى لامتلاك السلاح النووي لكننا لن نتنازل عن حقنا بالاستخدام السلمي للطاقة النووية

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، "أننا لم ولن نسعى لامتلاك السلاح النووي، لكننا لن نتنازل عن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وأشار إلى "أننا نجري مباحثات لإثبات أننا لا نريد الحرب، وأننا لا نريد زعزعة الاستقرار بالمنطقة مثل إسرائيل".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع، قوله إنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أجرى محادثات مباشرة وغير مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكر المسؤول الأميركي أنّ "التوصل لاتفاق للمضي قدما في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل على العناصر التقنية"، مضيفًا "متفائلون بنتيجة المحادثات مع إيران اليوم ونتطلع إلى اجتماعنا المقبل قريبًا".

بدوره، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أنّ "المحادثات مع أميركا كانت جادة بدرجة أكبر مقارنة بالجولات السابقة"، وذلك بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات النووية في مسقط.

وقال "الجانبان الأميركي والإيراني الآن لديهما فهم أفضل لأحدهما الآخر"، مؤكدًا أنّ "برنامجنا لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض. لن نساوم على مبدأ تخصيب اليورانيوم لكن يمكن البحث بشأن نسبة التخصيب ومستوياته"، مشددًا على أنّ "المفاوضات تمضي قدما والجانبان قررا استمرار المفاوضات".

وأعلن أنّ "من المحتمل أن تعقد الجولة المقبلة من المباحثات النووية خلال الأسبوع المقبل"، وقال: "نتوقع من الجانب الأميركي عدم إصدار تصريحات متناقضة لا تساعد في مسار المفاوضات"، مؤكدًا أنّ "هدفنا من المفاوضات هو رفع العقوبات وهذا موضوع متفق عليه بين الجانبين".

وتأتي جولة التفاوض الرابعة قبل أيام من جولة إقليمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تشمل قطر والإمارات والسعودية.