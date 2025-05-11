البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في جنيف

افاد البيت الأبيض، بأن "الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في جنيف".

وكان قد اشار الممثل التجاري الأميركي، الى ان "مباحثاتنا مع الصين دامت يومين وكانت بناءة، والاختلافات لم تكن كبيرة كما كان يعتقد".

واضاف، نحن "واثقون من أن اتفاقنا مع شركائنا الصينيين سيساعدنا على حل الأزمة".

وأمس، وصف الإعلام الرسمي الصيني المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن في جنيف بأنها "خطوة مهمة" نحو إيجاد حل للحرب التجارية بين البلدين.

وجاء في تعليق نشرته وكالة أنباء الصين "شينخوا"، أن "التواصل في سويسرا هو خطوة مهمة نحو إيجاد حل للمسألة".

وكان قد ذكر اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145 في المئة حاليا إلى 80 في المئة.

واوضح ترامب في تصريح له، بانه "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب، الأمر يعتمد على سكوت بي"، في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض نيابة عن واشنطن، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت.