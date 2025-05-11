اعلن الجيش الباكستاني بانه ضربن 26 هدفا ومنشأة عسكرية بالهند في عمليات يوم 10 ايار. ولفت الجيش الباكستاني في بيان، الى ان عشرات من المسيرات الباكستانية المسلحة حلقت فوق مدن هندية رئيسية منها دلهي يوم 10 ايار.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الباكستاني: ضربنا 26 هدفا ومنشأة عسكرية بالهند وعشرات المسيرات الباكستانية حلقت في عمليات يوم 10 ايار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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