نتانياهو: نحن أمام أيام مصيرية بخصوص إطلاق سراح الأسرى

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أننا أمام أيام مصيرية بخصوص إطلاق سراح الأسرى وإسرائيل تدعم منحى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف"، وفق ما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

وقال إنّ "حماس قد تطلق سراح الجندي عيدان ألكسندر كبادرة حسن نية للرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مضيفًا "قد تطرح صفقة أخرى غير منحى ويتكوف تشمل عددا أقل من الأسرى ومقابل ثمن أقل".

وفي وقت سابق، أشار ويتكوف في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية إلى "أننا نريد إرجاع الاسرى من قطاع غزة، لكن إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب".

ووجّه ويتكوف انتقادات لاذعة لحكومة بنيامين نتانياهو, مؤكدا أن إسرائيل تطيل أمد الحرب دون أفق للمضيّ قدمًا.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن انتقادات ويتكوف لإسرائيل تأتي في ظرف مصيري، وإسرائيل تستعد لتوسيع القتال في غزة.