بدء وصول صناديق الاقتراع إلى قصر العدل في طرابلس واستلامها من لجان القيد

بدأت صناديق الاقتراع بالوصول تباعًا إلى قصر العدل في طرابلس مع انتهاء العملية الانتخابية في مدينة طرابلس وقضائها، حيث تتولّى لجان القيد العليا والابتدائية استلام الظروف الانتخابية وتدقيق محتوياتها تمهيدًا لبدء عمليات الفرز الرسمية وإعلان النتائج.

وتوافد رؤساء الأقلام والكتّاب بالتوافد إلى القصر حاملين الظروف المختومة لتسليمها، بمواكبة امنية من عناصر قوى الامن الداخلي وسط إجراءات أمنية وتنظيمية دقيقة لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار، عملت لجان القيد على استلام الصناديق وفق الأصول، والتأكد من سلامة الظروف المحتوية على محاضر فرز الأصوات.

كما وتولّى عناصر من القوى الأمنية والجيش مواكبة عمليات التسليم وتنظيم سير العمل عند مداخل قصر العدل.

وتتواصل العملية حتى ساعات الليل، في ظل ترقّب عام لنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس، حيث من المتوقّع أن تبدأ ملامح النتائج بالظهور تدريجيًا فور انتهاء عملية الفرز.