الداخلية نشرت نسب الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار حتى الساعة 7 مساء مقارنة مع العام 2016

نشرت وزارة الداخلية والبلديات مقارنة نسب الاقتراع بين عامَي 2016 و2025 في محافظتي لبنان الشمالي وعكار حتى الساعة 7 مساءً بين عامي 2025.

هذا، وأظهرت أن مجموع نسبة الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار في عام 2025 بلغت 39.36%، بينما كانت قد بلغت النسبة في عام 2016 45.30%.