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نشرت وزارة الداخلية والبلديات مقارنة نسب الاقتراع بين عامَي 2016 و2025 في محافظتي لبنان الشمالي وعكار حتى الساعة 7 مساءً بين عامي 2025.
هذا، وأظهرت أن مجموع نسبة الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار في عام 2025 بلغت 39.36%، بينما كانت قد بلغت النسبة في عام 2016 45.30%.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية نشرت نسب الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار حتى الساعة 7 مساء مقارنة مع العام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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