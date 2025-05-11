بيروت تستضيف الدورة المقبلة لـ"ملتقى الإعلام العربي" في تشرين الاول

أدت مساعي وزير الإعلام بول مرقص إلى اتفاق مع أمانة "ملتقى الإعلام العربي" على استضافة بيروت دورته المقبلة في تشرين الأول.

وأعلن الملتقى تنظيم دورته الحادية والعشرين في بيروت خلال تشرين الأول 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة الإعلام اللبنانية.

وضمن فعاليات "ملتقى الإعلام العربي الـ20" التي يشارك فيها وزير الإعلام، كان لمرقص لقاء مع وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، بحثا خلاله في سبل التعاون الإعلامي بين الكويت ولبنان، وإعادة تنشيط العلاقات الإعلامية. وقد وعد المطيري بتقديم كل الدعم لإعادة التعاون، وهو ما ستتم ترجمته قريباً بالكثير من المشاريع الإعلامية المشتركة.