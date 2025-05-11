اعلن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، الى انه انطلاقًا من دورها في الحفاظ على السلامة العامة، تدعو المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الكرام إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية ابتهاجًا بنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، نظرًا لما قد ينجم عن ذلك من اندلاع حرائق في الأحراج، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات، ولا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء مهيّأة لحرائق قد تخلّف عواقب وخيمة على الثروة الحرجية.
وتابع البيان "إذ تأمل المديرية العامة للدفاع المدني أن تسود أجواء الاستحقاق الانتخابي روح المسؤولية والمواطنة، تلفت انتباه المواطنين إلى إمكان الاتصال بالرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة، أو التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 للإبلاغ عن أي طارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: للامتناع عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية ابتهاجًا بنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.