"الوطني الحر" أعلن فوز لوائح ومخاتير في البترون وبشري والكورة وزغرتا وعكار وطرابلس

أعلن الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، عن فوز المخاتير المدعومين من التيار خليل نحاس وانطوان فاضل وجورج خير في كوسبا في الكورة، كما أعلنت فوز اللائحة المدعومة من التيار في عابا في الكورة.

إلى ذلك، كشفت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر عن فوز المختار نايف نهرا المدعوم من العائلات والنائب وليم طوق و"التيار" بالمركز الأول في برقاشا- بشري.

وفي البترون- بجدرفل، فاز المختار جهاد منصور على المرشحين المدعومين من القوات بسام غلوب وجوزف طانيوس، وفق "الوطني الحر".

كما أعلنت أنّ في زغرتا- كفرياشيت فازت اللائحة المدعومة من تيار المردة والتيار الوطني الحر، وفي البترون- دوما أعلن التيار عن فوز المختارّين رشيد صوايا وأيوب عيسى المدعومين من التيار.

وذكرت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، أنّ زغرتا- مرياطة فاز المختار سامر عجاج وهو منسق "التيار" في البلدة، في حين فازت اللائحة المدعومة من التيار برئاسة نجم خطار بكاملها في البترون- إده.

هذا، وفازت المرشح المدعوم من التيار للمقعد الإختياري خالد الطنبوزي في طرابلس- باب الحديد، كما فازة في الجديدة- عكار المختارين نهلا توفيق و رامي بشور المدعومَين من العائلات و التيار.

وفازت لائحة وليد يونس التي تضم 5 اعضاء من التيار الوطني الحر كاملة ضد اللائحة المدعومة من النائبين السابقين بطرس حرب وشامل روكز بشاتين بالبترون.

كما فازت اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في سلعاتا في البترون.

وأكدت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، أن في مدينة البترون فاز المخاتير حنا عجلتوني وانور غلبوني وشربل بشارة وطوني خطار المدعومين من التيار بالإضافة إلى جرجس بو عيسى من القوات.

وفي رحبة- عكار، فازت لائحة المخاتير المدعومة من العائلات والتيار في رحبة.

وذكرت أنّ في المنية- الضنية في كرم المهر، فازت اللائحة المدعومة من العائلات وخسرت اللائحة المدعومة من القوات.

وكشفت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، عن فوز اللائحة المدعومة من "التيار" في سلعاتا، كما أعلنت عن فوز المختار أندريه ابراهيم المدعوم من التيار في أنفه الكورة.

​​​​​ويأتي ذلك مع استمرار فرز أصوات الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار.