"الوطني الحر": فوز اللائحة المدعومة من "التيار" في بينو- عكار

أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، عن فوز اللائحة المدعومة من "التيار" في بينو- عكار بالانتخابات البلدية والاختيارية. ​​​​​ويأتي ذلك مع استمرار فرز أصوات الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار. وفي وقت سابق أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر عن فوز لوائح ومخاتير في البترون وبشري والكورة وزغرتا وعكار وطرابلس.

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