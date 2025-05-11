كرامي: المعركة الإنتخابية البلدية إنمائيّة وأنا منفتح على كلّ النقاشات لما فيه مصلحة طرابلس

أشار رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، في تصريح لقناة "إم تي في"، إلى أنّ "اليوم الإنتخابي الطويل مرّ بعد طول غياب من دون أيّ مشكلة"، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار.

وأوضح أنّ "المعركة الإنتخابية البلدية إنمائيّة ولا تشبه أبداً المعارك النيابيّة التي تُعتبر سياسيّة محض"، وقال إنّ "نسبة الإقتراع في طرابلس ليست منخفضة مقارنةً بالأعوام السابقة، وأنا منفتح دائماً على كلّ النقاشات ولما فيه مصلحة مدينتي طرابلس".

في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع في الشمال بلغت 37.20%، بينما في عكار بلغت 48.37%، بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وفي التفاصيل، بلغت نسبة الاقتراع في طرابلس 27.03%، في زغرتا 39.27%، في بشري 34.47%، في المنية الضنية 52.49%، في الكورة 39.94% وفي البترون 49.84%.

وأظهرت لوحة المتابعة العامة لشكاوى الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار أن مجموع الشكاوى الواردة حتى الآن بلغ 546 شكوى.

وتبيّن البيانات أن الشكاوى الإدارية شكّلت النسبة الأكبر بـ 435 شكوى، تليها الشكاوى الإعلامية بـ62 شكوى، ثم الشكاوى الأمنية بـ49 شكوى.

وكان قد أشار رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح من وزارة الداخلية، إلى أنّه "كان هناك سرعة وجدية بالتعامل مع الشكاوى التي وصلت خلال النهار في الانتخابات البلدية والاختيارية"، مضيفًا "من المؤسف توقف عملية الانتخاب لأكثر من مرة".

ولفت إلى أنّ "الشكاوى ستحول إلى القضاء المختص وسيتم ملاحقة من تم توقيفهم"، مشددًا على أهمية ضبط عمليات الرشاوى خلال الانتخابات البلدية والاختيارية.

ورأى أنّ نسبة الاقتراع في محافظتَي الشمال وعكار مقبولة جدًا.