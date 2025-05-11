الرئيس عون استقبل اركان السفارة اللبنانية في الكويت واطلع منهم على اوضاع الجالية اللبنانية فيها منوهاً بجهودهم لتفعيل العلاقات اللبنانية – الكويتية

استهل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في مقر اقامته في قصر بيان في الكويت، باستقبال القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت السفير أحمد عرفة، مع طاقم السفارة الدبلوماسي والقنصلي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

ورحب السفير عرفة بالرئيس عون، معربا عن سعادة الجالية اللبنانية في الكويت بزيارة رئيس الجمهورية. وعرض له ظروف العمل في السفارة واوضاع اللبنانيين في الكويت.

ورد الرئيس عون مرحباً بالسفير عرفة واركان السفارة، وهنأهم على الجهود التي يبذلونها في سبيل تفعيل العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتحسين العلاقات اللبنانية-الكويتية، منوها بأهمية الدور الذي يلعبه المغتربون في الخارج، لاسيما في الكويت.

ثم استمع الرئيس عون الى شرح عن اوضاع الجالية اللبنانية في الكويت، اضافة الى مسار العمل في السفارة والقنصلية. وعرض الرئيس عون للوفد ما تقوم به الحكومة من اجل تفعيل عملية النهوض الاقتصادي في البلاد، ومنها الاصلاحات والتعيينات والقوانين التي اقرها مجلس النواب، اضافة الى الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتيها الاولى والثانية.

ثم أجرى الرئيس عون لقاءً اعلامياً مع مدير وكالة الانباء الكويتية بالوكالة محمد راشد المناعي.