وزير العدل زار سرايا حلبا مثنيا على سير العمل

شكر وزير العدل عادل نصار لوزارة الداخلية وكل ممثلي الوزارة في عكار مواكبتهم لهذا النهار الانتخابي الناجح.
جاء ذلك خلال زيارته الى سرايا حلبا، حيث عقد اجتماعا مع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي وقال:"زيارتي الى المحافظة لالقاء التحية على القضاة الذين لهم دور كبير بعمليات الفرز".
وشكر نصار لمحافظ عكار جهوده وكافة العاملين معه ورئيس اللجنة العليا. واشار الى "متابعة دائمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام".
كذلك شكر وزير الدفاع والاعلام على دورهم الكبير في هذا اليوم الانتخابي الطويل.
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