"الوطني الحر" أعلن فوز المزيد من المخاتير بمناطق في طرابلس والبترون وعكار وزغرتا والكورة

أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، عن فوز المختارَين الياس خرما وهو منتسب للتيار وباسيل صباغ وهو مؤيد للتيار في طرابلس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الشمال وعكار.

كما أعلنت عن فوز المختارين المدعومين من التيار الياس فؤاد حنا وفادي عطا نادر في تل عباس الغربي في عكار وفوز إيلي الشدياق مدعوم من التيار عن مقعد اختياري في قلم الزوق في القبيات قضاء عكار.

وأكّدت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، فوز اللائحة المدعومة من التيار في اجدبرا في البترون في مواجهة لائحة الكتائب والقوات بنتيجة 8-1، كما أكّدت فوز المختار المدعوم من التيار الوطني الحر في حي السيدة الشرقي زغرتا جوزيف فنيانوس بنتيجة 939 صوتاً في زغرتا، وفوز المختار ربيع السيد المدعوم من التيار في طرابلس.

وأشارت إلى فوز المختار غسان حليم انطون المدعوم من "التيار" بمواجهة مرشحي القوات في كفيفان في البترون وفوز لائحة "التيار" كاملة بنتيجة 9-0 وفوز المختار المدعوم من التيار في منجز في عكار.

ولفتت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، إلى فوز المرشح سمير حنا على المقعد الاختياري وهو مدعوم من التيار في ضهر الليسينه في عكار، كما أكّدت فوز المرشح المدعوم من "التيار" الياس جبور على المقعد الاختياري في شدرا في عكار.

إلى ذلك، كشفت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، عن فوز المختار المدعوم من "التيار" حبيب جورج نصر في بطرام في الكورة، كما أكّدت فوز مارك شكري شكري في كفرحتنا في البترون.

إلى ذلك، علمت "النشرة" بأنّه فاز المختار فهد سعيد مرشد وهو مستقل في بشتودار في البترون.