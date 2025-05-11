شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية لعام 25 - 26 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 09:02 م

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، على مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم لتعزيز دوره ومساعدته في القيام بدور علي أكمل وجه في تأهيل ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالمحليات.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة تقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء وزيادة عدد الكوادر البشرية الموجودة والإمكانيات اللوجيستية بالقطاع بما يساهم في تحقيق خطة الوزارة لمكافحة أي مظاهر للفساد أو الإهمال والتقصير في العمل .

وخلال الجلسة، أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالجهود التى قامت بها وزيرة التنمية المحلية فى العديد من الملفات التى تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، وأشاروا إلى أن الدكتورة منال عوض نجحت في تحريك المياه الراكدة في الادارة المحلية بالمحافظات.

كما أشادوا بالجولات الميدانية المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية علي عدد من أحياء محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة لضبط بعض المخالفات والتقصير في أداء المهام من الموظفين.