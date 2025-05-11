افادت معلومات لـ "LBCI" بان مكتب أمن الدولة في منطقة تل حميرة في عكار أوقف شخصًا من الجنسية السورية كان يحاول الإقتراع مستخدماً هوية لبناني لصالح أحد المخاتير، وتم توقيفه بناء لإشارة المدعي العام في عكار وتم سوقه والشخص الذي كان يعمل لصالحه الى التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: مكتب أمن الدولة في منطقة تل حميرة في عكار أوقف شخصًا من الجنسية السورية كان يحاول الإقتراع مستخدماً هوية لبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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