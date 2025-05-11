قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة التّل - طرابلس

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فرح خلدون الرّفاعي (مواليد عام 2005، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 8-5-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة التّل - طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة التّل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.