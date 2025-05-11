الماكينة الانتخابية لـ"الوطني الحر" أعلنت فوز عدد من المخاتير بمناطق في عكار والبترون

أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، عن فوز مرشح التيار الوطني الحر المختار غسان غوش في شاتين- البترون وفوز المختار المدعوم من التيار خالد بيطار في قبولا في عكار.

وأكّدت الماكينة فوز المرشحين المدعومين من التيار بالمقعدين الاختياريين في بلدة الشيخطابا- عكار وفوز المختارة ايفون الاطرش المدعومة من التيار بالمركز الثاني بـ403 اصوات في بلدة بينو- عكار.

وفي آسيا- البترون، فاز المختار جوزيف باسيل المدعوم من "التيار".

وبحسب ماكينة التيار، فقد فاز المختار في هيتلا الياس درغام المدعوم من التيار بـ306 مقابل 253 ليوسف مصطفى في عكار.

هذا، وأكّدت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، أن في البترون- وجه الحجر فاز المختار إيليا فوزي عساف وهو مستقل مدعوم من التيار.

وأضافت أن في عكار- قلم مرتمورة القبيات فاز شربل موسى عن المقعد الإختياري وهو مدعوم من "التيار".

وفي راشكدة- البترون أعلنت ماكينة التيار عن فوز المختارين المدعومين من "التيار" جان ضومط جرجس ويوسف داوود باسيل.

وفي البترون أيضًا، فاز المختاران المدعومان من التيار ريتا جرجس طانيوس وجورج شيبان في وطى حوب.

كما فاز المختار جان النشار المدعوم من "التيار" في النفيسة في عكار.