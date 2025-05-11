الجيش الاسرائيلي هدد بقصف موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف في اليمن

هدد الجيش الاسرائيلي بقصف موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف في اليمن. وحثّت جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى "ضرورة اخلائها والابتعاد عنها".

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