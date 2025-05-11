شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب: "لست صاحب مصلحة فى قانون الإيجار القديم" والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ملف الايجار القديم يقع تحت أربع مستهدفات وهي، التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، سلامة أرواح العقارات الآيله للسقوط.

وتابع السجيني:" الجميع تحدث عن الفترة الانتقالية، الأمر يكون خاضع للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، وأن التوازن مطلوب، والعدالة نسبيه كل طرف يرها من وجه نظرة، كاشفا أن الملاك خلال اجتماع اليوم وهم 6 ملاك اختلفوا في مدة الفترات الانتقالية فما بالك بآلاف الملاك، وهو تحدي كبير، ونحن متصدرين المشهد منذ 6 سنوات ، وملمين بالملف، حيث أن اللجنه سبق واستقبلت ملاك ومستاجرين بشكل ودي.

واضاف السجيني، غدا سيكون في استضافة اللجنه المستأجرين، ولن يخرج القانون لا بشكل يراعي الجميع .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بحضور الملاك والحكومه.

وأكد النائب أحمد السجيني أنه ليس طرفا، متابعت:" لست طرفا في الموضوع، امتلك ثلاث فيلات، واحدة في الإسكندرية واخري في البحيرة، والثالثة في القاهرة ، وبالتالي لست صاحب مصلحة في الأمر".

ومن المقرر أن تستضيف اللجنة ممثلين عن المستأجرين خلال جلسة حوار مجتمعي غدا، للأستماع لرأيهم ووجهة نظرهم في مشروع القانون.