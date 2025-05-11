الجيش الإسرائيلي: قوات لواء المظليين تنهي مهامها بالأراضي السورية وتستعد للمشاركة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "قوات لواء المظليين تنهي مهامها بالأراضي السورية وتستعد للمشاركة في توسيع المناورة البرية في غزة ضمن الفرقة 98"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر وسط تنديد دولي.

ولفت، في بيان، إلى أنّ "قوات لواء المظليين نفذت عشرات المداهمات على مواقع سورية تم خلالها مصادرة وتدمير مئات الوسائل القتالية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "قوات احتياط ستحل محل لواء المظليين في الأيام المقبلة وستواصل أنشطتها في المنطقة السورية".

ويأتي ذلك في ظل استعداد الجيش الإسرائيلي لعملية واسعة في غزة، وفي ظل استمرار التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.