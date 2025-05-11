أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية، بأنها تلقت بلاغًا عن واقعة على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي جبل علي بالإمارات. وأوضحت أنّ سفينة أبلغت عن اصطدام قارب صغير بها ومحاولته الاصطدام بسفن أخرى شمال غربي جبل علي بالإمارات، من دون وقوع أي إصابات بطاقم السفينة.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية: سفينة أبلغت عن اصطدام قارب صغير بها وبسفن أخرى قرب جبل علي بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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