الكرملين: بوتين بحث في اتصال مع أرودغان تفاصيل مقترح مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في اسطنبول

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تفاصيل مقترح مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في اسطنبول.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي اجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار، خلال مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام أجنبية في الكرملين بعد انتهاء الفعاليات والاجتماعات على هامش عيد النصر على النازية.

وأكّد الرّئيس الرّوسي "أنّنا ملتزمون بإجراء مفاوضات جادّة مع أوكرانيا هدفها هو القضاء على الأسباب الجذريّة للصراع وإرساء سلام طويل الأمد ودائم"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عمليّات عسكريّة وحرب، ونحن نقترح استئناف المفاوضات الّتي لم نقطعها... ما المانع في ذلك؟ من يريد السّلام حقًّا لا يمكنه إلّا أن يدعمه".

وجاء إعلان بوتين بعد بيان أوروبي أوكراني عقد اجتماع في كييف دعا فيه حلفاء أوكرانيا إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا على الأقل دون شروط مسبقة.