"إن بي سي" عن مسؤولين: الخلاف بين ترامب ونتانياهو يتزايد بشأن التحديات المتعلقة بغزة وإيران

نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين، قولهم إنّ العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توترت في الأسابيع الأخيرة، موضحين أنّ "الخلاف بين ترامب ونتانياهو يتزايد بشأن التحديات المتعلقة في غزة وإيران".

وقال مسؤولون أميركيون للشبكة إنّ "ترامب أدلى بتصريحات علنية أثارت استياء نتانياهو مرتين خلال الأسبوع الماضي وحده، حيث أن نتانياهو استاء من تصريح ترامب أنه لم يقرر بعد السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم".

وكشف مسؤول أميركي أنّ "ترامب أحبط بسبب قرار نتانياهو شن هجوم جديد على غزة يتعارض مع خطة الرئيس الأميركي لإعادة الإعمار"، مضيفًا "ترامب قال إن الهجوم الإسرائيلي الجديد على غزة جهد ضائع لأنه سيصعب إعادة الإعمار".

وأكّدت شبكة "إن بي سي" نقلا عن دبلوماسيين ومسؤول أميركي أنّ "واشنطن تضغط على إسرائيل وحماس للموافقة على وقف إطلاق النار بغزة"، وأنّ "نتانياهو كان محبطا لأسابيع من رفض ترامب دعم ضرب المنشآت النووية الإيرانية"، في حين قرر ترامب "محاولة التوصل إلى اتفاق يهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي".

وذكر مسؤول أميركي أنّ "الإسرائيليين قلقون بشأن أي اتفاق مع إيران"، وقال مسؤولون أميركيون للشبكة إنّ "إسرائيل لا تريد أن يبرم ترامب اتفاقا يترك لإيران قدرة على تخصيب اليورانيوم".

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت قوله إنّه "لم يكن لإسرائيل في تاريخها صديق أفضل من ترامب ونحن نعمل مع إسرائيل لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة".

وأشار المتحدث إلى "أننا نعمل مع إسرائيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ونعمل مع إسرائيل لتعزيز أمن الشرق الأوسط"، مضيفًا "ترامب ملتزم بضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا".

وقال مسؤول أميركي آخر إنّ "فريق ترامب يتواصل بانتظام مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن المفاوضات مع إيران وينسق مع مسؤولين إسرائيليين بشأن عناصر الاتفاق المحتمل مع إيران

إلى ذلك، أكّد مسؤولون للشبكة أنّ "نتانياهو صدم بإعلان ترمب وقف حملته العسكرية على الحوثيين"، وأن "نتانياهو كان يأمل أن يتعهد ترمب بدعم جوي لعملية إسرائيلية محتملة ضد منشآت إيران النووية ولكنه فوجئ عندما أعلن ترامب موافقته على إجراء محادثات مباشرة مع طهران وقد صرّح سرا أن مفاوضات ترامب مع إيران مضيعة للوقت لأن طهران لن تفي بالتزامها".

وأضاف المسؤولون الأميركيون لـ"إن بي سي"، أنّ "إسرائيل ترى أن إيران ضعفت بسبب العقوبات الاقتصادية وتدهور وكلائها في المنطقة وترى أن الوقت الحالي هو الأمثل لتدمير منشآت إيران النووية وتخشى أن تضيق فرصة ضرب منشآت إيران النووية بينما تواصل واشنطن التفاوض".