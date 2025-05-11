"أكسيوس": انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات الأميركية الإيرانية في مسقط بعد أكثر من 3 ساعات

أفادت موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن مصدر، عن "انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في العاصمة العماينية مسقط بعد أكثر من 3 ساعات".

في السياق، أكّدت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، اختتام الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية.

وسبق وأن ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ "إيران عازمة على متابعة حقها القانوني في استخدام الطاقة النووية السلمية"، وأنها "مستعدة لمتابعة تعاملها الدبلوماسي لتأكيد سلمية برنامجها النووي".

وأضافت "طهران عازمة بالوقت نفسه على مواصلة جهودها لرفع العقوبات غير القانونية على الشعب الإيراني".

وتأتي جولة التفاوض الرابعة قبل أيام من جولة إقليمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تشمل قطر والإمارات والسعودية.