435 شكوى واردة في انتخابات الشمال وعكار حتى اللحظة

أظهرت لوحة المتابعة العامة لشكاوى الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار أن مجموع الشكاوى الواردة حتى الآن بلغ 435 شكوى. وتبيّن البيانات أن الشكاوى الإدارية شكّلت النسبة الأكبر بـ344 شكوى، تليها الشكاوى الإعلامية بـ53 شكوى، ثم الشكاوى الأمنية بـ38 شكوى.

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