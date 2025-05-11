لاوندس تفقد سير العملية الانتخابية في قائمقامية المنية- الضنية

تفقّد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس، يرافقه كبار الضباط من المديرية سير العملية الانتخابية في قائمقامية المنية- الضنية، واطلع من القائمقام جان الحولي على سير العملية الانتخابية.
وزار لاوندس مكتب امن الدولة في السراي في المنية- الضنية، والتقى رئيس المركز العقيد محمد باسم طوط.
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