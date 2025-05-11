النشرة: نسبة الاقتراع في الشمال 27.49% وفي عكار 36.02% حتى الساعة

أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في الشمال سجلت 27.49% حتى الآن، بينما في عكار بلغت النسبة 36.02%، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية والبلديات.
وفي التفاصيل، تباينت نسب الاقتراع بين مختلف المناطق، حيث بلغت في طرابلس 17.76%، وفي زغرتا 32%. كما سجلت بشري نسبة 28.86%، والمنية الضنية 37.69%. أما في الكورة، فقد بلغت نسبة الاقتراع 31.72%، في حين وصلت في البترون إلى 40.61%.
وتستمر عملية الاقتراع في مختلف المناطق، وسط متابعة حثيثة من الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات بشكل سلس.
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