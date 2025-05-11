"LBCI": إقفال مركز الإقتراع في المدرسة الرسمية في قرقف- عكار لنصف ساعة بعد إشكال بين مناصري اللوائح

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، عن إقفال مركز الإقتراع في المدرسة الرسمية في قرقف- عكار لمدة نصف ساعة بعد إشكال بين مناصري اللوائح.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في الشمال بلغت 23.65، بينما في عكار بلغت 31.31، بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات.

وفي التفاصيل، بلغت نسبة الاقتراع في طرابلس 14.18، زغرتا 28.85، بشري 25.85، المنية الضنية، 31.93 الكورة 28.58 وفي البترون 37.28.