ستريدا جعجع: القوات ليست ضد التنوع في بشري وننوه بالاصرار على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها

أكدت النائبة ستريدا جعجع، من بلدة بشرّي وقبيل الإدلاء بصوتها، أنّ "من حق الوزير أن يُدلي بصوته، وهذا واجب وطني"، شاكرةً رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على "إصرارهما على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها"، ومنوّهةً بجهود وزير الداخلية والبلديات.

وتوجّهت جعجع إلى أهالي بشرّي بالقول: "بدنا نبعت للحكيم وردة وبيلبقلو"، مشددة على أن "الجمال في الربح، وفي العرس الديمقراطي".

وردًّا على سؤال، أشارت إلى أنّ "القوات اللبنانية ليست ضدّ التنوّع في بشرّي، والمسؤولية التي حمّلنا إياها الأهالي تعبّر عن إيمانهم بخط رئيس حزب القوات السياسي، وثقتهم بالمشاريع الإنمائية في المنطقة".

وأضافت أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "لن يُدلي بصوته لأنه يعتبر أن كل الأهالي في بشرّي هم من أبنائه".